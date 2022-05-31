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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: اتحاد الكرة المسئول عن حرمان مصر من تنظيم نهائي إفريقيا

احمد موسى
احمد موسى

تساءل الإعلامي أحمد موسى، هل أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب إلى الكاف لكي يتم تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ مطالبا الاتحاد المصري ببيان واضح إلى الرأي العام.


وقال أحمد موسي، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسئول عن حرمان مصر من تنظيم النهائي.. الأخوة في المغرب أكدوا أن الخطأ يرجع على الاتحاد المصري".


وأشار أحمد موسى، إلى أن الاتحاد المصري هو من وضع الأهلي في هذا المأزق، خاصة أن الملاعب المصرية أعلي جاهزية في القارة كلها، مرددا: « ليه أحرم بلدي من هذا الحدث العالمي».


وتابع أحمد موسى: «كنت اتمنى أن أجد مساعدة أكثر من الاتحاد المصري لكرة القدم، لو كان الزمالك في النهائي برضو كنت هقول كده ولو أي فريق برضو هقول كده.. كان لازم نساند الفريق اللي بيلعب باسم مصر».

 

 

 

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