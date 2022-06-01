الاتحاد المغربي: الخطيب رفض الجلوس في المقعد المخصص له

أكد محمد مقروف، المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لكرة القدم، آن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض الجلوس في المقعد المخصص له في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مقروف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الخطيب فضل الجلوس في نهائي إفريقيا بجانب مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأضاف: "بعثة النادي الأهلي عُملت أفضل معاملة خلال فترة تواجدهم في المغرب خلال الايام الماضية".

وخسر النادي الأهلي بطولة دوري ابطال إفريقيا لهذا العام، أمام الوداد بنتيجة 2/0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس.

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