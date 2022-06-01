إضافة لأي نادي.. بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع بن شرقي

كشف محمود فتح الله، المدرب العام بنادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات الفريق مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، تمهيداً لضمه بنهاية الموسم.

وينتهي تعاقد مع أشرف بن شرقي، مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب تعاقده مع القلعة البيضاء حتى الآن.

وقال محمود فتح الله في تصريحات لبرنامج “اللعيب” عبر فضائية “إم بي سي مصر” :"التفاوض مع أي لاعب أمر يخص مجلس إدارة النادي، ولا نعلم تفاصيل الأمر كجهاز فني".

وعن قدرات بن شرقي، شدد المدرب العام لبيراميدز، على أن الدولي المغربي إضافة لأي ناد ينضم له لما يملكه من قدرات فنية مميزة.

وكان أشرف بن شرقي قد ارتبط اسمه بمفاوضات مع ناديي الأهلي وبيراميدز لضمه في صفقة انتقال حر نهاية الموسم.