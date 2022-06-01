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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. سلمى أبو ضيف تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت سلمى أبو ضيف في الصور بإطلالة جذابة  بالكاجول بدون مكياج، مما أثار إعجاب متابعيها.

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بالكاجوال الأنيق.. سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار في أحدث ظهور

وشاركت سلمى أبو ضيف في الموسم الرمضاني الماضي  بدور ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”.

تدور أحداث مسلسل “راجعين يا هوى”، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبو الهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفى، وتبدأ بينهم الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

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