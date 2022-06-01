هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

تشهد أسعار الذهب في مصر، انخفاضًا لتستمر موجة هبوط أسعار المعدن الأصفر النفيس منذ بداية الأسبوع الجاري.

ويقدم “صدى البلد” للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم الأربعاء خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر بشكل مفصل حرصًا منه على التواصل مع القرّاء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بـ أخبار الذهب.

سعر الجرام الذهب اليوم في مصر

وسجل الذهب صباح اليوم الأربعاء لـ عيار 24 ما قيمته 1131.5 للبيع و 1143.5 للشراء محققًا تراجعًا بنحو 8.75 جنيه، وسجل عيار 22 نحو 1037للبيع و 1048 للشراء بتراجع نحو 5.25 جنيه.



ويُسجّل عيار 21 قيمة 1000جنيهاً للبيع و 990 للشراء بينما يسجل عيار 18 قيمة 849 للبيع و 859 للشراء.



وانخفض سعر الذهب في آخر تعاملات أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياته متأثرًا بتراجع السعر العالمي، حيث انخفض سعر الأوقية لنحو 1836 دولارًا، بعد ارتفاعها لنحو 1862 دولارًا.

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أدنى مستوى في 3 أيام



وسجّلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في 3 أيام عند 1836 دولارًا وهو سعر الذهب عالميًا.

وسجل سعر الذهب في مصر مع نهاية التعاملات أمس الثلاثاء لـ عيار 24 نحو 1154 جنيهًا.

فيما سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 1010 جنيهات، وعيار 18 وصلت قيمته 866 جنيهًا.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 8080 جنيهًا.

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أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية



وافتتحت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، تعاملاتها عند 1015 جنيهًا، لجرام عيار 21 بينما انخفضت خلال التعاملات لمستوى قياسي وسجل عيار 21 قيمة 1000 جنيه، حيث يسجل سعر الذهب في مصر انخفاضات، مدفوعًا بتراجع السعر العالمي، وسط حالة من توازن العرض والطلب في الأسواق واستقرار سعر الدولار.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021 أي ارتفع مقارنة بهذه التوقيت 270 جنيها.

أسعار الذهب في مصر منذ بداية عام 2022



وشهدت أول 150 يومًا في عام 2022 تذبذبًا كبيرًا في أسعار الذهب، خاصة قرب انتهاء شهر فبراير، حيث أربك الغزو الروسي لأوكرانيا الأسعار، فارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى عقب أعمال الحرب، وأخذت الأسعار تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض منذ ذلك الوقت.

وبالنظر إلى أسعار الذهب في مطلع يناير 2022 وأسعار الذهب أمس الثلاثاء 31 مايو 2022، نجد زيادة هائلة في أسعار المعدن الأصفر.

