جدل بخطة النواب حول وقوع السيستم أثناء تأدية الطلاب للامتحانات

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 22/230 مناقشات واسعة عن الأسباب الرئيسية لوقوع السيستم أثناء تأدية الامتحانات للطلاب والتلاميذ بالمراحل التعليمية المختلفة.

وسأل مصطفي سالم وكيل اللجنة مسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا : ما هي تكلفة تطوير المدارس ومن المسئول عن تعطيل السيستم لأن وزارة التربية والتعليم تقول انكم المسئولون عن هذا الأمر.

و قال الدكتور محمود فخرالدين حسن مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي قائلا: تطوير المدارس المسئول عنها وزارة التربية والتعليم" مضيفا : أما بشأن التعطيل فنوعية التعطيل هي من تحدد المسئول فإذا كان كابل الانترنت فيكون السبب مسئولية وزارة الاتصالات، مشددا علي أن نوعية التعطيل هي من تحدد السبب في سقوط السيستم.

وعلق مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، قائلا : سجلوا هذا الكلام فى مضبطة الجلسة" مضيفا : في وزارة التربية والتعليم يقولون إن وزارة الاتصالات هي المسئولة والاتصالات تقول غير ذلك، وقال ياسر عمر رئيس اللجنة : نحن نناقش الموازنة الآن و وهو الموضوع المدرج على جدول الأعمال.

وسجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ملاحظاتها علي وجود بندين بمشروع الموازنة العامة لديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالي 2022/2023 خاص بأدوات كتابية ومكتبية تتجاوز ال800 الف جنيه للعام المالي الجديد مقابل 768 ألف جنيه للعام المالي الجاري، رغم التحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليا.

و طالبت النائبة ميرفت أليكسان عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمعرفة اسباب ادراج خاص بادوات كتابية ومكتبية تتجاوز ال800 الف جنيه للعام المالي الجديد مقابل 768 الف جنيه للعام المالي الجاري، بزيادة مقدرة ب32 الف جنيه، رغم التحول الرقمي الذي تشهده الدولة حاليا .

و علق ممثل وزارة الاتصالات بأن الجهاز المركزي للمحاسبات يلزمنا بتقديم مستندات ورقية ، مؤكدا ان الامر يحتاج الي صدور تعديل تشريعي جديدو قالت النائبة ميرفت اليكسان علي انها تريد معرفة نوعية تلك الادوات الكتابية ، فرد عليها ممثل الوزارة بانها ادوات واوراق كتابية.