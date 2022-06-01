التحقيق مع مدمن سرق سيارة وأخفي بداخلها سلاح ومخدرات

كشف رجال الأمن ملابسات واقعة سرقة إحدى السيارات بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة وبحوزته السيارة وسلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وكمية من المواد المخدرة.



وتبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل مقر عمله بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها.. وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد التعاطى.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.