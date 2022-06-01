بعد توقف عامين.. المغرب وإسبانيا يعيدان فتح الحدود للعاملين في جيبي سبتة ومليلة| فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد المغرب وإسبانيا وهما يعيدان فتح الحدود للعاملين في جيبي سبتة ومليلة.

وأوضح الفيديو أن المغرب وإسبانيا أعادا أمس فتح معابرهما الحدودية بـ جيبي سبتة ومليلة أمام المغاربة العاملين بالمدينتين بعد توقف استمر عامين، في إطار المصالحة بين البلدين، مشيراً إلى أن القرار لا يشمل حاليا سوى عدد محدود ممن مازالت تأشيراتهم سارية الصلاحية.

وأضاف الفيديو أنه لم يتمكن من العودة سوى قرابة 230 مغربيا وضعيتهم قانونية، ومعظمهم نساء عاملات بيوت في سبتة ومليلة، وذلك وفق ما أفادت به سلطات المدينتين لـ وكالة فرانس برس.

ونوه الفيديو أنه بلغ عدد هؤلاء العاملين نحو 4400 عند إغلاق الحدود في مارس 2020، وذلك وفق مصادر رسمية إسبانية، في حين تقول نقابة العمال الحدوديين بالمغرب أن هذا العدد يفوق الثمانية آلاف.

وظل هؤلاء العمال محرومين من مصدر دخل منذ إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19، ثم بسبب الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين المغرب واسبانيا ربيع العام التالي.

واستبشروا خيراً بعد توصل الرباط ومدريد مؤخراً لاتفاق مصالحة من بين بنوده إعادة فتح هذه المعابر منذ منتصف مارس للمسافرين، وابتداء من الثلاثاء أمس بالنسبة للعمال.