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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حكم قضائي لصالح خالد عليش.. وحسين فهمي: مصطفى أخويا قالي اضربني بالنار

حسين فهمى
حسين فهمى

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة والتي نستعرضها من خلال السطور التالية. 

 

ابنة رجاء حسين: والدتي بخير وآلام الظهر منعتها من حضور ندوتها بالقومي للسينما

أكدت ابنه الفنانة رجاء حسين أن والدتها بخير، إلا أنها اعتذرت عن حضور ندوتها على هامش تكريمها بالمهرجان القومي للسينما بسبب مداهمة آلام الظهر لها .

وتابعت ابنه الفنانة القديرة رجاء حسين قائلة : والدتي الآن أصبحت أحسن ، فما حدث هو أن آلام الظهر هاجمتها بعد حضورها حفل تكريمها بالمهرجان القومي للسينما ،وكان من الصعب عليها ان تقوم بالحضور في اليوم الثالي ندوة تكريمها بدار الأوبرا بمنطقة الزمالك خاصة وانها تسكن بمدينة السادس من أكتوبر.

صانع أثاث.. شريف مدكور يكشف عن مهنته السابقة

تصدر الإعلامي شريف مدكور تريند “جوجل”، بعد أن خرج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ليكشف عن مهنته السابقة قبل دخول الإعلام.

وقال شريف مدكور: "دي بعض صور الأثاث اللي كنت بصنعه لمده 16 سنة تقريبا.. وفرشت بيوت ناس كثير وعرايس كثير.. كانت أيام حلوة".

حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني.. عليش: أخدت حكم تاريخي انهارده

أعلن الفنان خالد عليش عن حصوله على حكم قضائي في قضية ابنته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أنغام تحتضن ابنها عمر في أحدث ظهور لها.. وتعلق: عمري

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة من أحدث ظهور لها داخل منزلها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت أنغام في صورة عبر خاصية “الاستوري”، محتضنة ابنها عمر، وعلقت على الصورة كاتبة: “عمر عمري”.

حسين فهمي: مصطفي أخويا قالي اضربني بالنار لو اتكلمت عن الزواج تاني

كشف الفنان حسين فهمي، عن طلب شقيقه مصطفي فهمي أن يضربه بالمسدس في حالة حديثه مجددا في أمر الزواج ، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع فاتن موسى ، والتي وصلت إلى ساحات القضاء.  

وقال حسين فهمي، في لقاء ببرنامج the insider بالعربى : إن مصطفي فهمي طالبني أن أضربه بالمسدس في حالة الحديث عن الزواج مجددا وأتصور أنه سيهدأ بعد تجربته الأخيرة.

شريف مدكور مصطفى فهمي خالد عليش المهرجان القومي للسينما Arts Entertainment

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