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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا علي زين ينتقل إلى دينامو بوخاريست الروماني بجانب هاشم وخيري

صدى البلد

أعلن نادي دينامو بوخارست الروماني عن تعاقده مع نجم كرة اليد المصرية علي زين قادما من نادي برشلونة الإسباني، في صفقة تمتد حتى عام 2024.

ونشر نادي دينامو بوخارست الروماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «سيراهن دينامو بوخارست بطل كرة اليد الروماني على لاعب آخر من الطراز العالمي في الموسمين المقبلين».

ويتواجد محمد ممدوح هاشم و أحمد خيري لاعبا منتخب مصر ضمن صفوف الفريق الروماني وحصدا مع الفريق العديد من البطولات ، ليصبح علي زين ثالث لاعب مصري في صفوف الفريق .

وعلق ديفيد باروفيت المدير الرياضى فى دينامو بوخارست على الصفقة، وقال: “علي زين هو أحد افضل لاعبي العالم في مركزه ، و يمكنه المساهمة فى النواحي الدفاعية بالإضافة الي تسديداته القوية التي تساعد الفريق في الهجوم ، فهو يفهم تمامًا ما يريده منه ، و مع وجوده سنتقدم خطوة للأمام”.

يذكر أن موسم علي زين لم ينتهى مع برشلونة حتى الآن ، سيخوض علي زين مع الفريق الكتالوني مباراتي نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد المقرر لها 18-19 يونيو الجاري في كولونيا”

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