فى اليوم الأول هيئة التأمينات تتابع عمليات صرف معاشات يونيو

تابعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات يونيه، منذ بدء عمليات الصرف صباح اليوم.

وأكدت الهيئة انتظام الصرف اليوم الأربعاء لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

من جانب أخر أصدرت الهيئة تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع بالحرص على تغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية بشكل مستمر.

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اجاز تحصيل مستحقاتها لدى المؤمن عليه بالتقسيط ووفقا للمادة 133 من القانون، يجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون، ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم (6) من المادة (21) من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق بلائحة التنفيذية للقانون .