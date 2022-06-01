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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام جمال يحتفل بعيد ميلاده مع أمل مبدي: تستحقي أعلى وسام وتكريم

صدى البلد

احتفل المنتج هشام جمال، بعيد ميلاده الذي يوافق نفس اليوم مع المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية، بصورة تجمعهم عبر انستجرام.

وكتب "بقالي كذا سنه بتبسط ان يوم عيد ميلادي هو نفس يوم عيد ميلاد واحده من اكتر الناس اللي بحبها في حياتي فعلا ❤️مش عشان شخصيتنا شبه بعض في حاجات كتير بس ولا لانها بتعتبرني زي ابنها وبعتبرها زي أمي بالظبط 👩‍👦 لكن عشان هيا مثال حقيقي للاحترام والامانه والاجتهاد وتحمل المسؤوليه والطاقه والعطاء لكل اللي حواليها بداية من أسرتها لشغلها لاصحابها ووصولا لاعداد صعب تتعد من الناس اللي بتساعدهم من غير متعرفهم ❤️ والله لو بإيدي فعلا يا بشمهندسه تستحقي اعلى وسام واعلى تكريم على اللي بتعمليه في حياتك الشخصيه والعمليه والخيريه 👏🏻 وكله عند ربنا ان شاء الله".

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ليلي زاهر تحتفل بعيد ميلاد المنتج هشام جمال

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نشرت الفنانة  ليلى أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت  ليلى زاهر في الصورة محتفلة بعيد ميلاد المنتج هشام جمال، مما نال اعجاب متابعيها.

وحققت ليلى أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل “في بيتنا روبوت” في دور البطلة مع هشام جمال وعمرو وهبة ومجموعة من الفنانين الشباب.

هشام جمال أمل مبدى مسلسل “في بيتنا روبوت المنتج هشام جمال

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