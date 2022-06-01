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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري الصحة النفسية: هناك فارق كبير بين الاكتئاب والاعتلال المزاجي

الاكتئاب
الاكتئاب

قال الدكتور أحمد هارون استشاري الصحة النفسية، إن الاكتئاب مرض نفسي خطير وصعب، ولا يجب أن يستخدم على نطاق واسع، وما يقال بشأن إصابة عدد كبير من المصريين به ليس أمرا صحيحا، لكنهم قد يكونا مصابين بالاعتلال المزاجي، والفارق بينهما كبير للغاية.

وأضاف أحمد هارون، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "استخدام الكلمة كثيرا مثل الاكتئاب تجعلنا نصاب بآثاره، ولكن بالنسبة إلى الاعتلال المزاجي فإن الإصابة به سهلة والتعامل معه سهل".

وتابع استشاري الصحة النفسية: "كل شخص منا يمكنه لعب دور الشخص المتشاؤم والشخص المتفائل، وتكون الاستجابة للمواقف المختلفة وفقا للشخصيتين، فكلما لعبنا دور الشخصية المتفائلة نتعامل مع مختلف المواقف التي تطرأ علينا في حياتنا بشكل متفائل".

وأردف، أن التفريغ الانفعالي أمر مهم، حتى لا تؤدي التراكمات إلى حدوث مشكلات كبيرة والتصرف وفقا لردود أفعال عنيفة، موضحًا: "يجب أن ندرب عقلنا طول الوقت بعدم التعبير عن كل ما نود التصريح به أو فعل ما نود فعله، ويجب أن ندرب انفسنا على الاتزان وألا نحمل غيرنا تبعات أزماتنا، لأن كل شخص يعاني من مشكلاته الخاصة".

https://fb.watch/dntSVxre6w/

أحمد هارون مرض نفسي اخبار التوك شو بسمة وهبة

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