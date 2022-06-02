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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السخينة السودانية

صدى البلد

هناك العديد من الاكلات الغير مصرية التي يعشقها الكثير من الاشخاص ومنها السخنة السودانية  والتي لاتحتاج إلى مجهود كبير .

طريقة عمل السخينة السودانية

مقادير طريقة عمل السخينة السودانية :

1 بصلة مقطعة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 طماطم مقطعة

3 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كزبرة

طريقة عمل السخينة السودانية :

_ تحمر  البصل في الزيت، ونضع عليه الطماطم ونقلبها.

_ يضاف الثوم ونقلبها، وتضاف زبدة الفول السوداني، ونقلب حتى نحصل على قوام سميك.

_ تضاف باقي المكونات القليل من الماء المغلي حسب سمك الصوص الذي تفضله.

_ تترك السخينة السودانية حتى تثقل ثم نقدمها مع المعجنات أو الخبز.

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