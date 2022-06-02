هناك العديد من الاكلات الغير مصرية التي يعشقها الكثير من الاشخاص ومنها السخنة السودانية والتي لاتحتاج إلى مجهود كبير .

طريقة عمل السخينة السودانية

مقادير طريقة عمل السخينة السودانية :

1 بصلة مقطعة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 طماطم مقطعة

3 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كزبرة

طريقة عمل السخينة السودانية :

_ تحمر البصل في الزيت، ونضع عليه الطماطم ونقلبها.

_ يضاف الثوم ونقلبها، وتضاف زبدة الفول السوداني، ونقلب حتى نحصل على قوام سميك.

_ تضاف باقي المكونات القليل من الماء المغلي حسب سمك الصوص الذي تفضله.

_ تترك السخينة السودانية حتى تثقل ثم نقدمها مع المعجنات أو الخبز.