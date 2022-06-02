هناك العديد من الاكلات الغير مصرية التي يعشقها الكثير من الاشخاص ومنها السخنة السودانية والتي لاتحتاج إلى مجهود كبير .
طريقة عمل السخينة السودانية
مقادير طريقة عمل السخينة السودانية :
1 بصلة مقطعة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 طماطم مقطعة
3 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني
3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة كزبرة
طريقة عمل السخينة السودانية :
_ تحمر البصل في الزيت، ونضع عليه الطماطم ونقلبها.
_ يضاف الثوم ونقلبها، وتضاف زبدة الفول السوداني، ونقلب حتى نحصل على قوام سميك.
_ تضاف باقي المكونات القليل من الماء المغلي حسب سمك الصوص الذي تفضله.
_ تترك السخينة السودانية حتى تثقل ثم نقدمها مع المعجنات أو الخبز.