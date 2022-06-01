المستوردين: سعر الدولار الجمركي سيرفع أسعار الأجهزة الكهربائية من 7% إلى 9%

كشف عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عن تأثير رفع سعر الدولار الجمركي، على اسعار الأجهزة الكهربائية والسلع في الأسواق المصرية.

وقال عماد قناوي، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، إن رفع سعر الدولار الجمركي سيرفع اسعار الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة ما بين ٧٪ الي ٩٪.

وأضاف عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين، أن المنتج المحلي سيزيد بنسبة ٢٪ بعد رفع سعر الدولار الجمركي، متابعا أن هذه زيادة ليس للتجار فيها شأن

وتابع عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين، أن زيادة الأسعار ليس للتجار علاقة بها والأسعار زادت عالميا.