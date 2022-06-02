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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية: رفع سن الحضانة يقوم لمصلحة.. والطلاق شرع حال استحالة العشرة

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن رفع سن الحضانة، لابد وأن يخضع لمصلحة الطفل، مشيرا إلى أن هناك كلمة في الفقه غائبة الحضانة لمصلحة الأطفال خاصة البنت، فمتى تحققت مصلحة الطفل كان سن الحضانة.
وتابع خلال برنامج يحدث في مصر :"الراجل حينما يطلق ويسيب أولاده، تقعد في الشارع هما لأ"، مبيناً أن الحاضنة لها نفقة وأجرة الحضانة لأنها تخدم أولادك.

الطلاق يشرع في هذه الحالة 

وأشار مبروك عطية الداعية الإسلامي إلى أن مسألة تعدد الزوجات لا يجب أن تحمل القدرة المادية على التعدد وانما هي شرط الزواج من واحدة، لحديث النبي :" من استطاع منكم الباءة فليتزوج".

وبين أن هدفه من حديث الحلقة الماضية حول امتلاك عمارة شرط التعدد لا يعني التحريض على التعدد قائلاً:" لما قلت أربع شقق هو من أراد التعدد وليس دعوة للتعدد، من لم يستطع العدل مع واحدة فلا يتزوج"، مؤكدا أن الطلاق قد يشرع في حال استحالة العشرة.

 

نوع من الغش

ولفت إلى أن خلاصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوجه، فالنبي زوج ولم يتزوج كي يقاس عليه، مشيراً إلى أن إعلام الزوجة الأولى واجب، لكن الاستئذان ليس واجباً لما يترتب على إعلامها من حرية الاختيار بعد علمها.

وتابع مبروك عطية خلال برنامج "يحدث في مصر" على شاشة ام بي سي مصر: “نوع من الغش عدم الإعلام، ويترتب عليه أن الزواج الثاني سري، حيث أخفى عمن له علاقة سواء واحدة أو اثنين”.

 

تعدد الزوجات ليس حراماً

وكشف مبروك عطية خلال برنامج "يحدث في مصر" على شاشة ام بي سي مصر، عن ضابط للحد من عشوائية الزواج الثاني والتعدد بين الزوجات، مشيراً إلى أن الأمر ينبغي أن يتم التعامل معه من منطلق أنه فتوى خاصة.

وقال إن تعدد الزوجات ليس حراماً وأن الأصل في الزواج أنه مباح، وإنما له شروط منها القدرة الجنسية والمادية حال توافرها يتبقى جانب إنساني.

وتابع: إذا كانت بنت ستخص بأسبوع، إذا كان ثيب تخص بثلاثة أيام، مشدداً على أن الذي لا يعدل سيبعث يوم القيامة وشقه مائل، وأن الرخصة للتعدد ينبغي أن تقوم على سبب.

 

تعدد الزوجات

وأكمل:" يجب الزواج إذا توافر فيه شرطان القدرة والرغبة في المرأة، وصل إلى درجة تليريونجي، وعنده عمارة 4 شقق وأخرى عشان لو طهقوه يرتاح فيها وهذا المخاطب في الشرع".

وبين مبروك عطية: أنه فيما يتعلق ما حكم المشي في الشارع؟ مباح، ما حكم السباحة في الأنهار؟ مباح لكن هل يجب عليه السباحة في جميع البحار والأنهار أم قدر المستطاع، مش ضرورة، يروح للمفتي ويقوله ويجوز له شرعا أن يتزوج الأربعة مرة واحدة".

وقال إنه ليس كل حلال مستطاب، مبيناً أن هناك حديث الضب وكان النبي يحب أن يعلم كل شيء عما يأكله فأخبره الصحابة أنه ضب، فتراجع عنه، فسأله خالد أحرام هو، فقال لا لكني لم أجده في أرض قومي".

وشدد مبروك عطية على أن الله أكثر من الحلال وقلل من الحرام لتباين رغبات الناس، مشيراً إلى أن من يريد التعدد عليه أن يذهب للمفتي ويستفتيه بشأن رغبته.

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