نقلة تكنولوجية جديدة.. مصر تطلق نايل سات 301| تعرف على أهدافه

أطلقت شركة نايل سات البرومو الترويجي الأول لـ القمر الصناعي نايل سات 301، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وشهد الفيديو الترويجي أبرز المعلومات عن الأقمار الصناعية التي تسبق قمر سات 301.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس، أن ناسل سات 301 سوف يحل مكان نايل سات 201، إذ أن عمره الافتراضي سوف ينتهي عام 2028، مشيرًا أن بداية انطلاق القمر سوف تكون يوم 7 أو 8 يونيو الحالي، في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «أنيس» أن إطلاق القمر الصناعي الجديد يأتي بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، والاختبار التي يتم إجراؤها على القمر بعد نقله من مقر تصنيعه بشركة «تاليس»، بفرنسا، إلى قاعدة الإطلاق «كاب كانفرال»، بولاية فلوريدا، وأن شركة سبيس أكس العالمية هي التي تقوم بإطلاقه.

كما أشار أن الوقت الذي استغرفه تصنيع نايل سات 301 ما يقرب من عامين ونصف، وأنه تمت إضافة مناطق جديدة عن القمر الصناعي الحالي، فسوف يغطي القمر الجديد دول حوض النيل، فضلًا عن دول جنوب أفريقيا.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن هذا القمر الصناعي يكون ارتفاع 236 ألف قدم فوق خط الإستواء، حيث أن هذا الارتفاع يحافظ دائما على أن يكون دوران القمر مع دوران الأرض.

وأضاف النهري- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه إذا كان الارتفاع أقل من هذا الارتفاع، يكون هناك خلاف بين مدار الأرض والقمر، مما يسمح هذا الارتفاع لهذا القمر الصناعي مراقبة كلا من منطقة الشرق الأوسط ومصر وما حولها من دول، إضافة إلى استخدامه في بث الإذاعة والتلفزيون.

وأشار النهري، إلى أن هذا المقر الصناعي يكون تحديث للأقمار الصناعية التي انتهت صلاحيتها، حيث أنه مجرد تحديث للأقمار الصناعية السابقة ولكن ذات تكنولوجي أحدث، ويكون العمر الافتراضي له حوالي 15 سنة.

واختتم: "هذا القمر الصناعي يرصد مسافات أكثر من الأقمار الصناعية القديمة، بسبب أن تأسس على تكنولوجيا حديثة، كما أنه يقاوم التشويش".

وفيما يخص عمليات التشويش التى تتعرض لها الأقمار الصناعية بين الحين والآخر، تم تصنيع نايل سات 301 وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتياً من تحديد أى مصدر للتشويش ، كما سيتمكن ايضاً من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التلفزيونية العاملة عليه.

كما يتميز القمر الجديد بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقاً لاحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقاً جديداً لأقمار النايل سات.

وتم إجراء مفاوضات مكثفة من أجل توسيع وتعميق الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الكيانات العاملة فى مجال بث القنوات الفضائية مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والأردن وبصفة خاصة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة OSN وشركة SES وشركة جلف سات الكويتية .

وسبق وطلقت الصين 17 يناير الماضي أول صاروخ فضائي عام 2022 أوصل إلى مدار الأرض القمر الصناعي الاختباري Shiyan-13.

وأفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات والتي أوضحت في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat أن الصاروخ CZ-2D انطلق إلى مدار الأرض الساعة 10.35 بالتوقيت المحلي (الساعة 5.35 بتوقيت موسكو) من مطار "تايوان" في محافظة شانسي بشمال الصين. وهو الإطلاق الـ406 للصواريخ التابعة لأسرة "تشان جين".

وحسب الإحصاءات الصينية فإن بكين أطلقت العام الماضي 55 صاروخا فضائيا، ما يعتبر رقما قياسيا وطنيا، وتقدمت على الولايات المتحدة من حيث عدد الصواريخ الفضائية المطلقة عام 2021.

والجدير بالذكر، أن مصر تستعد المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) لإطلاق نايل سات 301 من الولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو الحالي.

ويبلغ نايل سات 301 عمرة الافتراضي 15 عاما ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمريه في القمر الحالي نايل سات 201، بالإضافة إلى أنه تأجل إطلاقة الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر إطلاقه في بداية العام الحالي.

كما تشمل إمكانيات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق المتوسط وخاصة حقل ظهر.