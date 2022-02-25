وكالة الفضاء: تعليم طلاب المدارس أنظمة القمر الصناعي عن طريق كان سات

إنتاج ١٠٠ وحدة تعليمية

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه سيتم إنتاج ١٠٠ وحدة قمر اصطناعي تعليمي “كان سات” لطلاب المدارس الثانوية يتعلم من خلالها الطلاب بصورة عملية، أنظمة القمر الاصطناعي ومهامه وكيفية إطلاقه، وتشغيله والحصول على بيانات منه.



وأكد "القوصي" أن قمر "كان سات" هو محاكاه لقمر اصطناعي حقيقي مدمج في حجم وشكل علبة المشروبات الغازية"، مضيفا أن فكرته تعتمد على استخدام مكونات بسيطة يستطيع الطلاب التعامل معها بسهولة ويمكنها أن تحاكي وظائف الأنظمة الفرعية الرئيسية الموجودة في القمر الاصطناعي الكبير مثل أنظمة الطاقة وكاميرا الاستشعار عن بعد ونظام الاتصالات وتحديد الواجهة "جى بي اس" والحاسب.

وأوضح أنه يتم إسقاط هذا القمر من ارتفاع بضعة مئات المترات بواسطة منطاد أو طائرة صغيرة حيث يهبط القمر ببطء بواسطة "براشوت" ويقوم الطلاب بالتواصل مع القمر أثناء هبوطه عن طريق إرسال الأوامر إليه واستقبال البيانات منه لاسلكيا بواسطة محطة أرضية صغيرة (لاب توب) ليحاكي ما يتم مع القمر الحقيقي.