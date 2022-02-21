الأعلى للجامعات:يحق للطالب تسجيل رغبة واحدة فقط في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

انطلقت اليوم الاثنين 21 فبراير، المرحلة الخامسة من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد إعلان نتائج المرحلة الرابعة من تنسيق الجامعات الخاصة التي انطلقت الخميس 17 فبراير .

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه خلال التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يظهر للطالب الكلية التي تم ترشيحه لها كما يظهر للجامعة قائمة بالطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها وتقوم الجامعة باخطار الطلاب بقبولهم مع السماح بفترة لا تزيد عن 48 ساعة لسداد المصروفات.

وأضاف "المصدر" ل "صدى البلد" أنه بعد مرور 48 ساعة يتم حصر الطلاب المسددين للمصروفات ويعتبر الطالب غير المسدد مكانا شاغرا للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه يحق للطالب إعادة التقدم أكثر من مرة لحين قبوله، كما يحق للطالب تسجيل رغبة واحدة فقط في المرحلة.



وأوضح المجلس الأعلى للجامعات طريقة التقديم والتسجيل كالتالي:

- طريقة انشاء حساب جديد لطلاب الشهادات المعادلة

- يختار الطالب إنشاء حساب من القائمة اليمنى.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة البحث بالرقم القومي.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات وتأكيد الحفظ سيتم تفعيل الحساب و إرسالها للجامعة المراد التقدم اليها لمراجعة المجموع المكافئ



طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى:

- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب