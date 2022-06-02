لودر وحفرة ينهيان حياة مسن وعامل في سوهاج

لقيا مُسن وعامل ثلاثيني مصرعهما، في حادثتين متفرقتين، بمحافظة سوهاج، حيث اصطدمت بالأول معدة ثقيلة "لودر" بمركز طهطا، وانهارت على الأخير كمية من الأتربة اثناء إعماله أعمال الحفر بمشروع دائرة مركز شرطة جهينة.

وتعود أحداث الواقعة الأولى عندما وصل المدعو (البدري س ا- 83 سنة- بالمعاش- ويقيم دائرة قسم طهطا)، إلى مستشفى طهطا العام، مصاب بكدمة، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال شقيقه المدعو (محمد س ا- 68 سنة- بالمعاش- ويقيم دائرة مركز طهطا)، قرر أنه أثناء عبور شقيقه المذكور الطريق أمام منزله اصطدمت به معدة ثقيلة "لودر" قيادة المدعو (علاء ع خ- 22 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز طهطا)؛ مما نتج عنه إصابته ووفاته، واتهم قائد اللودر بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد اللودر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وتعود أحداث الواقعة الثانية عندما تبلغ لمركز شرطة المنشاة من المستشفى المركزي بوصول المدعو (محمد ص ش- 32 سنة- عامل)، جثة هامدة، ويقيم دائرة مركز جهينة.

وبسؤال المدعو (محمد م م ش- 28 سنة- مهندس بشركة خاصة دائرة المركز- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج)، بأنه أثناء قيام المذكور بأعمال الحفر بالمشروع انهارت عليه كمية من الأتربة؛ مما نتج عنه وفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

وأفاد نجل عمومته المدعو (عبد الرحمن ر ع ع- 23 سنة- سائق حفار بذات المشروع- ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائية.