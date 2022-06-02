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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبدالنبي أشهر بائع خضار متجول.. بشتغل من 30 سنة وأعول 10 أفراد

صدى البلد

بضحكة جميلة مرسومه على الوجه ينادى كل يوم بصوت عال " الطماطم ، القوسة ، والتفاح  قرب وخد منهم وحتدعيلي " نموذج من البائعة المتجولين فى أقصي جنوب الأقصر.

 

التقى " صدى البلد " بـ " عبد النبي عبد الرحيم جاد "  40 عاما مقيم بمركز إسنا جنوب الأقصر، أنه ان  كان فى سن السادسة قرر ان يساعد والده فى العمل فاتجه إلى بيع الخضار والفاكهة معه ، مشيرا بانه يستيقظ يوميا فى تمام الساعة الخامسة صباحا يصلي الفجر ثم يتجه الى تجهيز بضاعته حتى ينطلق فى تمام الساعة السابعة صباحا الى الأسواق .

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وأضاف " عبد النبي " انه يعول أسرة مكونة من عشر أفراد وهم أبناءه الأربعة وزوجته ووالديه وثلاث أشقاء ، وانه منذ ثلاثون عاما قرر ان يساعد والده فى العمل بسبب ظروف الحياة الصعبة فساعد فى تعليم اخوته مع والده  قائلا : " أبويا علمني أن القرش الحلال ربنا بيطرح فيه البركة عن القرش الحرام والحمد الله ربنا سترها معنا" موضحا بان هناك الكثير من أهل قريته أتجوه الى وضع أمالهم مع المتهم " مصطفى البنك " مستريح اسوان بحثا على الثراء السريع والأموال التي تأتى بدون تعب او جهد ولكن نعمه الله علي أننى لم أضع أموالى معهم .


وأوضح " عبد النبي " أن سبب شهرته فى الأسواق حبه لمهنته وبيعه الخضر والفاكهة بأسعار أرخص من أي بائع تاني مؤكدا بأنه عمره ما غش في الميزان وانه بيتعامل مع المواطنين بما يرضي الله ورسوله.

الأقصر صدى البلد المواطنين مركز اسنا الطماطم جنوب الاقصر الخضار والفاكهة الخضر والفاكهة

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