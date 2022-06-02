عبدالنبي أشهر بائع خضار متجول.. بشتغل من 30 سنة وأعول 10 أفراد

بضحكة جميلة مرسومه على الوجه ينادى كل يوم بصوت عال " الطماطم ، القوسة ، والتفاح قرب وخد منهم وحتدعيلي " نموذج من البائعة المتجولين فى أقصي جنوب الأقصر.

التقى " صدى البلد " بـ " عبد النبي عبد الرحيم جاد " 40 عاما مقيم بمركز إسنا جنوب الأقصر، أنه ان كان فى سن السادسة قرر ان يساعد والده فى العمل فاتجه إلى بيع الخضار والفاكهة معه ، مشيرا بانه يستيقظ يوميا فى تمام الساعة الخامسة صباحا يصلي الفجر ثم يتجه الى تجهيز بضاعته حتى ينطلق فى تمام الساعة السابعة صباحا الى الأسواق .



وأضاف " عبد النبي " انه يعول أسرة مكونة من عشر أفراد وهم أبناءه الأربعة وزوجته ووالديه وثلاث أشقاء ، وانه منذ ثلاثون عاما قرر ان يساعد والده فى العمل بسبب ظروف الحياة الصعبة فساعد فى تعليم اخوته مع والده قائلا : " أبويا علمني أن القرش الحلال ربنا بيطرح فيه البركة عن القرش الحرام والحمد الله ربنا سترها معنا" موضحا بان هناك الكثير من أهل قريته أتجوه الى وضع أمالهم مع المتهم " مصطفى البنك " مستريح اسوان بحثا على الثراء السريع والأموال التي تأتى بدون تعب او جهد ولكن نعمه الله علي أننى لم أضع أموالى معهم .



وأوضح " عبد النبي " أن سبب شهرته فى الأسواق حبه لمهنته وبيعه الخضر والفاكهة بأسعار أرخص من أي بائع تاني مؤكدا بأنه عمره ما غش في الميزان وانه بيتعامل مع المواطنين بما يرضي الله ورسوله.