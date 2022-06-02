روسيا: سنتحمل عقوبات الغرب.. وسنبقى شريكا اقتصاديا موثوقا به

قالت وزارة ​الخارجية الروسية​، اليوم، الخميس، إن موسكو سوف تتحمل جميع التدابير التقييدية والعقوبات أحادية الجانب التي يتخذها ​الاتحاد الأوروبي​ بصلابة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ذكرت الوزارة أن البلاد ستظل شريكا تجاريا موثوقا به في الساحة الدولية، لافتة إلى أن "المسؤولية عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية التي أثارتها ​العقوبات​ التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستقع على عاتق بروكسل و​الولايات المتحدة​".

وأوضحت أن "المسؤولية الكاملة، ستقع عن مخاطر تفاقم مشكلات الغذاء والطاقة العالمية الناجمة عن الإجراءات غير المشروعة للاتحاد الأوروبي على عاتق بروكسل والرعاة السياسيين في واشنطن".

وكان زعماء المجلس الأوروبي، أعلنوا موافقة الاتحاد الأوروبي على حظر 90٪ من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "النفط الروسي الذي يتم تسليمه بواسطة الناقلات البحرية سيتم حظره، بينما سيتم استثناء خط أنابيب دروجبا".