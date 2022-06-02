الأوقاف: مليار وثمانمائة مليون جنيه صافي إيرادات وأرباح الهيئة في 11 شهرًا

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجميع العاملين بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، الشكر الجزيل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر لحق الوقف.

وصرح الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى صافي إيرادات وأرباح في 11 شهرًا، وهو مبلغ مليار وثمانمائة مليون جنيه، وهو الرقم الذي يتحقق لأول مرة في مثل هذه المدة منذ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

وأوضح أن إجمالي المتحصلات من 1 /7 /2021م وحتى 31 /5 /2022 من العام المالي الحالي 2021/ 2022م، بلغ 1,803,651,000 بزيادة قدرها 206,667,055 جنيه، بنسبة تقدر بنحو 12,9% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020/ 2021م، وبزيادة قدرها 532,070,027 جنيه، بنسبة زيادة قدرها 41,8% عمَّا تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020م.