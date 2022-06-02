الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم ، قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء رقم 83 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى :

· المهندسه صباح محمد عبد اللطيف مشالى رئيساً لمجلس الإدارة .

· المهندس جمال عبد الناصر بدر عضواً متفرغاً للمنطقة الشمالية .

· المهندس صلاح عز اسماعيل عضواً متفرغاً للمنطقة الجنوبية .

· المهندس خالد عبد الكريم حسن عضواً متفرغاً للدراسات والتصميمات.

· المحاسب هانى محمد اسماعيل المهندس خالد عبد الكريم حسن متفرغاً للشئون المالية والادارية.

· المهندس أحمد رأفت مغازى عضوا من ذوى الخبرة .

· دكتور سالم محمود الخضرى عضوا من ذوى الخبرة.

· دكتور رباح يوسف على عضوا من ذوى الخبرة.

· المهندسة صوفى لبيب بسطا عضوا من ذوى الخبرة.

· المحاسبة نشوى حسنى بدير عضوا من ذوى الخبرة.

· احمد سمير عبد اللطيف عضواً ممثلاً لوزارة المالية .

السيد حسن محمد جمعة عضواً ممثلاً عن العاملين.

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