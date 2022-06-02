وزيرة التجارة تنعى أحمد حلمي: أفنى عمره في تطوير صناعة الأثاث بمصر

نعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية الذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم.

وقالت وزيرة التجارة، إن الفقيد يعد أحد رموز قطاع الصناعة وعلامة بارزة فى تاريخ صناعة الأثاث فى مصر، حيث أفنى عمره فى تنمية وتطوير هذه الصناعة لتتبوأ مكانة متميزة على خريطة صناعة الأثاث العالمية، كما كان للفقيد مساهمات مشهودة فى تطوير الصناعة المصرية.

وتتقدم الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وجميع رجال الصناعة فى مصابهم الأليم، داعيةً المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.