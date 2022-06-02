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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

 يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم  في مواجهة قوية عندما يلعب أمام غينيا مساء الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مصر وغينيا في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

وطرح الاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الخميس ، تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية " كوت ديفوار 2023” ، للبيع أمام الجماهير عبر موقع شركة تذكرتي .


أسعار تذاكر مباراة مصر وغينيا


وتحددت أسعار تذاكر مباراة مصر وغينيا على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة ، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيه. 

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء الأحد المقبل.
 

قائمة منتخب مصر


وضم إيهاب جلال 27 لاعبا في القائمة النهائية لمواجهتي غينيا وإثيوبيا وجاءت القائمة المختارة كالأتي :  محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد عبد المنعم - محمد مجدي أفشة - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد “زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف و مصطفي محمد وكريم حافظ .

منتخب مصر غينيا كأس الأمم الافريقية مصر وغينيا أون تايم سبورت

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