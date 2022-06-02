الكويت.. القبض على 3 إيرانيين على متن قارب في المياه الإقليمية

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم، الخميس، القبض على 3 إيرانيين على متن قارب في المياه الإقليمية للبلاد.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أوقف رجال الإدارة العامة لخفر السواحل طرادا إيرانيًا دأب على سلب لنجات الصيد الكويتية في المياه الإقليمية على مدار الشهرين الماضيين، وضبطوا 3 بحارة على متنه، وجرى إحالتهم الى جهات التحقيق.

وكانت غرفة عمليات خفر السواحل قد تلقت بلاغًا عن قيام طراد بسلب لنج صيد كويتي داخل المياه الاقليمية الكويتية، وتحديدًا بالقرب من ارياق قاروة، فتوجه رجال الخفر إلى الموقع وحاصروا الطراد الإيراني بعد إطلاق عدة أعيرة نارية أجبرت البحارة على التوقف وتسليم أنفسهم لرجال الخفر.

وأكد غرفة عمليات خفر السواحل، أنه لا تزال التحقيقات جارية بشأن الأمر.