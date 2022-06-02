ارتدى ملابس والده..الأمير لويس يخطف الأنظار في احتفال اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

خطف الأمير الصغير لويس الأضواء، خلال العرض على شرفة قصر باكنجهام في الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث ، وكان طوال العرض يسحب أذنيه ووجهه خلال وجوده بجوار الملكة.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، انضم الابن الأصغر لدوق ودوقة كامبريدج ، البالغ من العمر أربعة أعوام ، إلى عائلته للظهور على الشرفة الشهيرة لمشاهدة الجمهور والتلويح لهم.

وظهر إلى جانب شقيقه الأمير جورج ، البالغ من العمر ثمانية أعوام ، وأخته الأميرة شارلوت ، البالغة من العمر 7 سنوات ، ووالديه دوق ودوقة كامبريدج في هذا الحدث.

وخلال العرض كان يتفاعل ويلعب مع جدته، قبل أن يطي أذنيه خلال تحليق الطائرة في السماء.

وظهرت دوقة كامبريدج وهي تتحدث إلى الأمير لويس وهو يسحب وجهه على شرفة قصر باكنجهام، في اليوم الأول من احتفالات اليوبيل البلاتيني.

ظهر لويس لاحقا في الاحتفال، وفي وقت سابق، جلس في أول عربة بموكب عيد ميلاد الملكة البلاتيني على طول المركز التجاري في لندن.

واستغرقت الملكة وقتًا للتحدث مع الأمير الصغير، وبعدما نظر إليها لويس كان يستمع إلى كل كلمة.

ونظر جورج إلى صورة والده وهو يرتدي سترة بحرية أنيقة وربطة عنق زرقاء، والتي تتناسب مع ألوان العربة.

فيما أخذت شارلوت دورها في الجزء الخلفي من العربة بثقة ، وتبتسم وتلوح للحشد بينما كانت تنزل في المركز التجاري في ثوبها الأزرق الباهت.

كان لويس يرتدي زيًا على طراز البحارة كان مِلكًا للأمير ويليام ، وغالبًا ما يكون مخصصًا للأطفال الملكيين ويتم تصميمه وفقا للأسلوب الذي ترتديه البحرية الملكية.