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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لافتات ممنوع دخول الأسلحة بمجمع الإسماعيلية الطبي تثير السخرية بفيس بوك.. صور

لافتات ممنوع دخول
لافتات ممنوع دخول الأسلحة بمجمع الإسماعيلية الطبي


تداول علي موقع التواصل الإجتماعي صورا للافتات تحذر من دخول الأسلحة مجمع الإسماعيلية الطبي.

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وتداول النشطاء الصور التي لاقت تعليقات ساخرة من قبل مستخدمي الفيس بوك، والذين أشاروا الي انه فقط في مصر الذي يحدث هذا، حيث كان المعتاد سابقا هو نشر لافتات تحذر من التدخين وليس الأسلحة.

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من جانبه صرح الدكتور قطب السيد، مدير مجمع الاسماعيلية الطبي، أن لافتات التحذير من دخول واستخدام الأسلحة، منتشرة علي مستشفيات العالم،  وأن انتشارها في مجمع الإسماعيلية الطبي، في إطار حرص إدارة المجمع علي الحفاظ علي امان وسلامة المرضى في المقام الأول.
أضاف الدكتور قطب السيد، أن اللافتات التحذيرية من دخول الأسلحة المستشفيات منتشرة بمستشفيات أوربية وغيرها.
وحصل صدي البلد علي صورا لانتشار الصور التحذيرية من استخدام أو حمل أسلحة داخل المستشفيات المنتشرة بأوربا وأفريقيا.

ويقدم مجمع الاسماعيلية الطبي 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، وتقديم خدمات المشروع الجديد فى الإسماعيلية من خلال 66 منشآة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزًا صحيًا، و34 وحدة صحية".

وكان مجمع الإسماعيلية الطبي انضم لمنظمومة التأمين الصحي، بعد الافتتاح الرئاسي له، و بلغت تكلفة رفع كفاءته حوالي 550 مليون جنيه.

ويقدم مجمع الإسماعيلية الطبى الخدمات الطبية في مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 23 قسم مختلف.

ويضم أقسام مجمع الإسماعيلية الطبى "باطنة،  أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارىء، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين".

و تبلغ الطاقة السريرية لمجمع الإسماعيلية الطبى 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة.

ويضم مجمع الإسماعيلية الطبى الجديد 32 حضانة، و13غرفة عمليات.

 

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