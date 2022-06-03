أهالي العدوة بالشرقية يشيعون جثامين 5 شباب لقوا مصرعهم في حادث بالسعودية

شيع العديد من أهالي قرية العدوة التابعة لمركز ومدينة ههيا بمحافظة عقب صلاة فجر اليوم جثامين خمسة من أبناء القرية لقوا مصرعهم في حادث بمنطقة تيماء بالمملكة العربية السعودية عقب أداء صلاة الجنازة عليهم بعد صلاة الفجر وسط حالة من الحزن الشديد.

فيما وصلت الجثامين الي القرية عن طريق سيارات الإسعاف وتم أداء الصلاة عليهم وتشييعهم في جنازة شعبية كبيرة حضرها عدد كبير من أبناء القرية والذين أشادو بدور السلطات المصرية في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لوصولهم الي الأراضي المصرية .

كانت القرية شهدت حالة من الحزن علي فراق خمسة أشخاص أطلق عليهم شهداء لقمة العيش عقب مصرعهم بالمملكة العربية السعودية وهم كلا من عبدالمنعم السيد علي عطية، وشقيقه محمود السيد علي عطية، ونجل عمهما علي عطية علي عطية، ومحمد بدر محمد مصطفى، ومحمد سعيد محمد عبدالحميد غمري.

وتحولت مواقع التواصل الإجتماعي بالقرية الي منصة لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة حيث أكد أبوأروي في منشور له قائلا.. لا نقول الا ما يرضى الله انا لله وانا اليه راجعون اللهم تقبلهم عندك والهم ذويهم الصبر والسلوان خالص تعازينا القلبية لاهلى اهل العدوه.

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