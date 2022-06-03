كيفية التعامل مع عنف الزوجة.. نصائح ضرورية تعرف عليها

غالبًا ما يعتبر المجتمع الرجال هم مرتكبو العنف المنزلي، ولكن في الحقيقة يمكن للمرأة و الزوجة أن تكون عنيفة أيضًا، إذا كنت على علاقة بامرأة عنيفة ، فعليك أن تتعلم كيف تحمي نفسك وأي شخص آخر خلال التعامل معها.

نعرض لكم من خلال السطور التالية مجموعة من النصائح لتساعك في التعامل مع الزوجة العنيفة.

1-إذا كانت الزوجة تتصرف بعنف تجاهك أو تجاه أي شخص آخر في المنزل ، فإن أول ما عليك فعله هو نقل نفسك (وأي أبرياء آخرين) إلى مكان آمن، قد تكون هذه غرفة مقفلة في مكان آخر بالمنزل ، أو منزل الجيران .

إذا جاءت إليك ، فحاول حماية نفسك من الأذى قدر الإمكان دون الانتقام لأن هذا قد يجعلك تعتبر الجاني أيضًا.

إذا كان لديك أطفال في المنزل ، فاحذرهم للتوجه إلى "منطقة الأمان" الخاصة بك كلما صراخ أو ظهرت علامات أخرى على السلوك العنيف.

إذا كنت تعتقد أنك في خطر ، فاتصل بخدمات الطوارئ أو الشرطة على الفور.

2- ثق في شخص تثق به، غالبًا ما تكون الخطوة الأولى للخروج هي السماح للآخرين بمعرفة أنك في علاقة مسيئة وأنك بحاجة إلى الدعم والمساعدة.

إضافة إلى إخبار شخص ما تثق به ، قد يكون من المفيد أن تطلب منه مساعدتك في العثور على طريقة للمغادرة، تحتاج عمومًا إلى جمع الموارد ونسخ المستندات والعناصر الأخرى أثناء استعدادك للمغادرة، يمكن لصديق موثوق به تخزين هذه العناصر لك.

اجمع أي عناصر قد تحتاج إلى تركها مثل هاتفك الخلوي وحساب مصرفي منفصل ومعرف قانوني حتى لا تضطر إلى البقاء في المنزل.

3- اترك العلاقة أو المنزل إذا استطعت، ابحث في الخيارات المتاحة أمامك فيما يتعلق بطلبات الانفصال والحضانة والمسائل القانونية الأخرى حتى تتمكن من التنسيق حسب الحاجة، إذا كان هناك أطفال في المنزل ، فضع خطة لكم جميعًا للمغادرة بأمان ، إن أمكن، يجب أن تأخذ هذه الخطة في الاعتبار القوانين المحلية المتعلقة بالحضانة وما يجب أن يحدث حتى تتمكن من اصطحاب الأطفال معك إذا كان هذا هو ما تريد.

نظرًا لأن الإساءة غالبًا ما تتبع نفس الدورة ، فقد تتمكن من المغادرة خلال وقت يعتقد فيه شريكك أن كل شيء "طبيعي" وربما يكون من غير المرجح أن يعتقد أن شيئًا ما سيحدث، إذا كان عليك المغادرة أثناء الإساءة النشطة ، فاحذر من أن هذا هو الوقت الذي يُرجح أن تواجه فيه اتهامات كاذبة محتملة بكونك المعتدي ، أو حتى بتعرضك للأذى.

4-وثق أي مخالفات، أنت بحاجة إلى حماية نفسك من الانتقام في شكل اتهامات كاذبة بإساءة المعاملة من زوجتك ؛ سيساعد الاحتفاظ بسجلات لكل شيء في هذه الحالة. إذا كنت تحتفظ بدفتر يوميات أو وثائق أخرى ، فتأكد من إعطاء نسخة منها لصديق للاحتفاظ بها في مكان آمن وخارجه من المنزل.

يمكنك توثيق الإساءة من خلال تصوير الإصابات التي تعرضت لها أنت أو الآخرين ، أو جعل الآخرين يكتبون شهادات على ما شاهدوه ، أو الاحتفاظ بدفتر يوميات به التواريخ والأوقات وتفاصيل ما حدث، لكي يعتبر هذا توثيقًا لسوء المعاملة ، يجب عليك الامتناع عن التعبير عن الآراء أو إصدار الأحكام، تمسك بالحقائق.

5- امتنع عن الانتقام، قد يكون هذا بالضبط ما تحاول دفعك لفعله، في بعض العلاقات المسيئة ، قد تحاول المعتدي دفع شريكها الذكر إلى درجة التصرف بعنف أو السعي للانتقام، اعتمادًا على القوانين المحلية ، قد ينتهي بك هذا النوع من التصرف إلى دخولك السجن.

يعد توثيق الانتهاكات وعدم الرد عليها أكثر أمانًا لك على المدى الطويل ، بغض النظر عن مدى إغراء الانتقام.

6- تواصل مع برنامج دعم العنف المنزلي، تقل احتمالية إبلاغ الرجال عن سوء المعاملة لأنهم معزولون عن التفكير بأنهم وحدهم، يمكن أن يوضح لك طلب المساعدة والدعم مدى شيوع ذلك، ابحث عن الملاجئ وبرامج المساعدة وأشكال الدعم الأخرى في منطقتك.

7- ضع في اعتبارك وضع خطة أمان عند المغادرة، تساعدك خطة العمل على الاستعداد لجميع الاحتمالات عندما تقرر أخيرًا مغادرة المنزل، لن تتضمن هذه الخطة ما يجب أن تكون عليه أفعالك فحسب ، بل ستسمح أيضًا للأشخاص المقربين منك بمعرفة ما يجري أيضًا، يجب أن تعرف عائلتك ، على سبيل المثال ، ما إذا كنت ستغادر مع الأطفال وماذا تفعل إذا اتصل شريكك بحثًا عنك.

العديد من برامج الدعم لديها موارد يمكن أن تساعد في إعداد ودعم خطة السلامة، يتضمن ذلك إعداد عناوين بريدية آمنة حتى لا يعرف المعتدي المكان الذي ذهبت إليه والطرق الرسمية الأخرى لحماية نفسك.



المصدر: wikihow