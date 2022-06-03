تأزم الوضع السياسي في تل أبيب.. بايدن يزور إسرائيل في 23 يونيو

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل، في 23 يونيو الجاري.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أنه من المفترض وصول الرئيس بايدن إلى تل أبيب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بعد ما تردد من أنباء تفيد بعدم اعتزامه زيارة البلاد بسبب الوضع السياسي المتأزم في إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن التوتر ساد القيادات السياسية في تل أبيب تخوفا من عدم وصول الرئيس بايدن إلى تل أبيب، خاصة وأن الإدارة الأمريكية قد وعدت، أكثر من مرة، بأن بايدن سيزور إسرائيل، خلال شهر يونيو الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن سيبقى في إسرائيل ليوم واحد فقط، سيلتقي خلاله بنظيره إسحاق هرتسوخ، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، على أن يزور المقاطعة في رام الله، ليلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ويزور كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، ومستشفى في شرق القدس المحتلة.

وبعثت الإدارة الأمريكية في الواحد والعشرين من الشهر الماضي برسائل إلى إسرائيل، مفادها أن الاستعدادات لزيارة الرئيس جو بايدن إلى البلاد تسير كما هو مخطط لها.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين أن الاضطرابات السياسية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، هذه الأيام، لن تؤثر على الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب.

وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، قد أوضحت، في العشرين من الشهر الماضي، أنه في ضوء تقديم عضوة الكنيست عن حزب "ميرتس"، غيداء ريناوي زعبي، استقالتها من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في البلاد، فإن زيارة بايدن إلى البلاد مهددة بالإلغاء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي بارز، لم تذكر الصحيفة اسمه أو كنيته، أنه في حال إلغاء بايدن زيارته إلى البلاد، فهو ثمن سياسي نتيجة لتفكيك الحكومة الإسرائيلية، أو بسبب الوضع السياسي في البلاد.

وجاء تهديد إلغاء زيارة بايدن إلى إسرائيل، مؤخرا، بعد تخطيط حزب المعارضة الإسرائيلية "الليكود" لطرح مشروع حل الكنيست في بلاده، على خلفية انسحاب عضوة البرلمان من الائتلاف الحكومي، الخميس الماضي.





