محمد بن زايد يزور حكام الإمارات.. ويستقبل المواطنين في قصر الذيد

يجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإماراتية اليوم الجمعة، زيارات إلى حكام الإمارات.

ويستقبل بن زايد المواطنين في "قصر الذيد" لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم بعد صلاة العصر، وتستكمل يومي السبت والأحد خلال الفترة الصباحية.

ووفق صحيفة الخليج الإماراتية :"على الراغبين من أبناء الوطن في السلام على بن زايد..التكرم بالتوجه إلى نادي الذيد للتسجيل وفق إجراءات دخول "المرور الأخضر" على تطبيق "الحصن" وذلك لضمان تنظيم آلية وإجراءات الدخول".

وكانت قد أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام في مالي، الذي أسفر عن مقتل وإصابة أربعة جنود أردنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.