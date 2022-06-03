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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل مصادرة 5 تحف أثرية مصرية مسروقة من اللوفر في نيويورك

مدير متحف اللوفر
مدير متحف اللوفر

صادرت النيابة العامة في نيويورك خمسة تحف مصرية من متحف متروبوليتان للفنون في إطار تحقيق حول تهريب دولي يتعلق بالرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس.

القطع الأثرية - التي تشمل مجموعة من قطع الكتان المطلية ، مؤرخة بين 250 و 450 قبل الميلاد ، تصور مشهدًا من كتاب الخروج - تبلغ قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار ، وفقًا لمكتب المدعي العام في مانهاتن.

تظهر وثيقة قضائية أن قاضٍ في ولاية نيويورك أمر بمصادرتها في 19 مايو.

وصرح متحدث باسم المدعي العام لوكالة فرانس برس اليوم الخميس ان 'القطع تمت مصادرتها بموجب مذكرة التوقيف'.

وأضاف أنهم 'مرتبطون' بالتحقيق في باريس الذي اتُهم فيه الأسبوع الماضي جان لوك مارتينيز ، الذي أدار متحف اللوفر من 2013 إلى 2021 ، بالتواطؤ في الاحتيال و 'إخفاء أصل الأعمال التي تم الحصول عليها جنائيا بالتأييد الكاذب '

يُعتقد أن عملية الاحتيال تشمل العديد من خبراء الفن الآخرين ، وفقًا للاستقصائية الأسبوعية الفرنسية Canard Enchaine.

وتم شراء القطع الخمس التي تم الاستيلاء عليها من المتحف الشهير بين عامي 2013 و 2015 ، وفقًا لصحيفة The Art Newspaper ، التي نشرت الخبر لأول مرة.

وعندما اتصلت به وكالة فرانس برس ، أشار المتحدث باسم Met إلى بيان سابق قال فيه المتحف إنه 'ضحية لمنظمة إجرامية دولية'.

 وبحسب الموقع الاخباري فان القطع الأثرية  التي تشمل مجموعة من قطع الكتان المطلية، مؤرخة بين 250 و450 قبل الميلاد، تصور مشهدًا من كتاب الخروج  تبلغ قيمتها أكثر من 3 ملايين دولار، وفقًا لمكتب المدعي العام في مانهاتن.

في عام 2019 ، أعاد المتحف التابوت المذهب إلى مصر بعد أن قرر ممثلو الادعاء في نيويورك أنه سُرق خلال الانتفاضات ضد الرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.

واشترى المتروبوليتان التابوت في عام 2017 وذكر لاحقًا إنه كان ضحية لبيانات كاذبة ووثائق مزورة.

ويسعى المحققون الفرنسيون أيضًا إلى تحديد ما إذا كانت القطع التي نُهبت خلال احتجاجات الربيع العربي قد حصل عليها فرع اللوفر في أبو ظبي.

والعديد من الأشخاص المتهمين في القضية - بما في ذلك روبن ديب ، صاحب معرض في هامبورج والمحتجز حاليًا - متورطون في بيع التابوت الحجري إلى المتروبليتان، وفقًا لتقرير صدر عام 2019 عن محامي منطقة مانهاتن.

وتبلغ قيمة لوحة كتاب الخروج 1.6 مليون دولار. 

ومن بين الأعمال الخمسة أيضًا صورة مرسومة لامرأة تعود إلى ما بين الأعوام 54 إلى 68 ميلادية بقيمة 1.2 مليون دولار.

وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن إنّ "مصادرة القطع حصلت بموجب هذه المذكرة"، مضيفًا أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن "التحقيق نفسه" الذي أطلقته باريس ويوجه أصابع الاتهام إلى المدير السابق لمتحف اللوفر جان-لوك مارتينيز.

 

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