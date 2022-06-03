أخبار الزمالك | غرامات فيفا تُهدد المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبن شرقي ينتظم في التدريبات

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية.

الزمالك يرد على إيقاف القيد بسبب شيكابالا: لا عقوبات جديدة







كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إيقاف القيد للقلعة البيضاء مجددا بسبب قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا" الخاصة بالمستحقات المتأخرة من الزمالك لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

غرامات فيفا تُهدد مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منع أي ناد من المشاركة في البطولات الإفريقية حال صدور أحكام نهائية في القضايا المرفوعة ضده.

تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا





أدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

الزمالك يُجهز بن شرقي لمباراة الداخلية في كأس مصر





وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الأبيض لتنفيذه على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

برنامج بدني خاص لـ أيمن حفني في مران الزمالك



خاض أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا بدنيا خاصا على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

بعد غيابه عن مران أمس.. إسلام جابر يشارك في تدريبات الزمالك





شارك إسلام جابر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريب اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

بن شرقي ينتظم في تدريبات نادي الزمالك

انتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.