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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرحب بتمديد صلاحية تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن ليبيا

رحب منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، بقرار مجلس الأمن بتمديد صلاحية تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.

واعتبر بوريل أن القرار "يعكس إقراراً بمساهمة العملية البحرية إيريني في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا"، حسب وكالة "فرانس برس".

ووصف بوريل الاتحاد الأوروبي بأنه "الجهة الدولية الوحيدة التي تتولى تفتيش السفن المشبوهة لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا".

وكان مجلس الأمن تبنى بالإجماع قرارا  يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011.

وجاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنويا منذ 2016، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 "لا يزال غير فعال".

وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتا مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر.

يشار إلى أن العملية البحرية الأوروبية "إيوناف فور ميد إيريني" تنشط منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن.

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