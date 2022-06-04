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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تنقل سفينة يونانية خطفها الحرس الثوري لمنطقة قبالة جزيرة قشم

صدى البلد

كشف موقع تانكر تراكرز أن الناقلة اليونانية (دلتا بوسيدون) التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني نُقلت من جزيرة لاراك إلى منطقة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة قشم.

وأوضح الموقع أن الناقلتين اليونانيتين المحتجزتين من قبل إيران يفصل بينهما الآن ميل بحري واحد فقط.

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو يوثق عملية استيلاء عناصر البحرية على ناقلات نفط يونانية في بحر الخليج.

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واستولت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على الناقلتين اليونانيتين يوم الجمعة 27 يونيو بسبب "خروقات" في المياه اللازوردية للخليج.

وتم ضبط إحدى الناقلتين قرب عسلوية والأخرى قرب بندر لنجة قرب جزيرة هندورابي.

واحتجزت اليونان سفينة ترفع العلم الإيراني الشهر الماضي، فيما أفادت وسائل إعلامية بأن اليونان سلمت النفط إلى الولايات المتحدة.

وحذرت الحكومة اليونانية جميع السفن اليونانية التي تبحر في الخليج، بضرورة "التكيف مع الوضع غير المقبول، والواقع الناتج عن تكتيك الحكومة الإيرانية"، في أعقاب احتجاز إيران ناقلتي نفط يونانيتين، بحسب ما قاله المتحدث باسم الحكومة، إيوانيس أويكونومو، للصحفيين في أثينا.
 

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