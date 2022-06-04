لجنة لمعاينة الإشغالات والتعديات بحي المساعيد بالعريش حفاظا على هيبة الدولة

كلف اللواء أسامة احمد عفش رئيس مجلس مدينة العريش ، شمال سيناء، لجنة معاينة لحصر الإشغالات والتعديات على الأرصفة والمساحات الخضراء بحي المساعيد، من أجل الحفاظ على هيبة الدولة ،وكذا الاستجابة الي الشكاوي التي تقدم بها عدد من المواطنين لوجود تعديات تضر بالشكل الحضاري للحي.

حيث تلقي مجلس مدينة العريش شمال سيناء، شكاوى من المواطنين بحي المساعيد، بوجود إشغالات منها أكشاك أقيمت بطريقة عشوائية في عدة مناطق حيوية، إلى جانب القيام ببناء أسوار أمام مدخل عمارة وعشش قد يؤدي استمرارها إلى تشويه الشكل الجمالي .

رفع التعديات

وكلف اللواء أسامة أحمد رئيس مركز ومدينة العريش لجنة تضم كلا من:

سكرتير عام المجلس والمهندس مدير الإدارة الهندسية مدعومين بالاشغالات والمعدات وذلك لرفع التعديات وانذار أصحابها واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين وبحث أوراقهم ومدى حصولهم على تصاريح أشغال من عدمه .

كما أكد رئيس المدينة، على تنفيذ حملة نظافة تشمل بعض الأحياء، وذلك بمشاركة مسؤول المتابعة وتحسين البيئة ومرفق المياه والصرف مع بحث الشكاوى الواردة ومخاطبة مديريات الخدمات لرفع مستوى الخدمة للمواطنين، من أجل ضبط الشارع والحفاظ علي جمال وشكل المدينة .

