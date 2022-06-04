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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تختبر الجيل الجديد من كونا 2024 تمهيداً للكشف عنه.. صور

صدى البلد

ظهرت السيارة الكورية هيونداي كونا للمرة الأولى عالمياً في يونيو 2017، في كوريا الجنوبية، وتُعتبر سيارة كونا أحدث السيارات التي تنتمي لفئة سيارات الكروس أوفر المدمجة في أسطول سيارات شركة هيونداي الكورية الجنوبية. 

 

هيونداي تختبر الجيل الجديد من كونا 2024 تمهيداً للكشف عنه

مهدت شركة هيونداي لأول سيارة كروس أوفر كهربائية من إنتاجها وذلك ضمن خطط الشركة للانتقال للطاقة الكهربائية، حيث تم تدشين النسخة الكهربائية من هيونداي كونا في النصف الأول من عام 2018.

تخطط هيونداي الآن للكشف عن الجيل الثاني الجديد كلياً من سيارة كونا والذي يأتي بمحركات جديدة وتصميم جديد، وظهرت السيارة في صور تجسسية جديدة أقل تمويهاً من السابق، تكشف بعض التحديثات المتوقعة للسيارة.

هيونداي تختبر الجيل الجديد من كونا 2024 تمهيداً للكشف عنه

أظهرت الصور الجديدة حجم أكبر لهيونداي كونا في جيلها الجديد وأطول من الجيل الحالي، مع مصابيح أمامية مستوحاة من سيارة ستاريا ميني فان الجديدة، وتوضح الصور أن الجيل الجديد من كونا سيحصل على تصميم جديد للواجهة الأمامية، ومن الخلف أيضاً. 

هيونداي تختبر الجيل الجديد من كونا 2024 تمهيداً للكشف عنه

تشير التوقعات ان سيارة هيونداي كونا الجديدة ستأتي بمحرك سعة 1.6 لتر هجين متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض، بالإضافة إلى مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالتأكيد والتي ستكون أفضل من الجيل الحالي.

هيونداي كونا الكروس اوفر سيارات سيارات شركة هيونداي صور تجسسية

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