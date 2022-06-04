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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية توافق على خطة بقيمة 160 مليون يورو لدعم الشركات المُتضررة في البرتغال

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

 وافقت المفوضية الأوروبية على خطة برتغالية بقيمة 160 مليون يورو لدعم الشركات التي تعتمد بكثافة على الغاز، وتضررت من تداعيات العمليات الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على معالجة الأزمات المؤقتة.


وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي- "إن الشركات التي تعتمد على الغاز بكثافة في الصناعات التحويلية تضررت بشكل خاص من جراء ارتفاع أسعار الطاقة بسبب عمليات روسيا في أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة، وستُمكن هذه الخطة بقيمة 160 مليون يورو البرتغال من دعم تلك الشركات، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".


وكانت البرتغال قد أخطرت المفوضية بموجب إطار عمل الأزمات المؤقتة بخطة قيمتها 160 مليون يورو لدعم الشركات التي تعتمد على الغاز بكثافة، من خلال توفير مساعدات في شكل منح مباشرة، وسيكون الإجراء مفتوحًا للشركات العاملة في الصناعات التحويلية التي تعتمد بشكل خاص على الغاز في عملياتها اليومية وتأثرت بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الجيو سياسية الحالية.

المفوضية الأوروبية الشركات الم تضررة البرتغال الازمة الاوكرانية

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