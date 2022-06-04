مستريح جديد بالغربية.. استولى على 5 ملايين جنيه لتوظيفها في الأدوية البيطرية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على أكثر من 5 ملايين جنيه من أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5.150,000 جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.