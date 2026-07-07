الزراعة: توريد 5 ملايين طن قمح وهي النسبة الأعلى منذ سنوات

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن موسم حصاد القمح الحالي هو الأفضل على الإطلاق، وهو الأعلى منذ سنوات، قائلًا: "بلغت المساحة المزروعة نحو 3.7 مليون فدان، وهي الأكبر في تاريخ زراعة القمح في مصر. كما بلغت الكميات الموردة للحكومة 5 ملايين طن، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات مضت، وهو موسم استثنائي ومميز."



وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "إنتاجنا هذا العام تجاوز 10.5 مليون طن، وهو رقم قياسي."



وحول الصادرات الزراعية، قال: "في العام الماضي نجحنا في فتح أسواق جديدة بلغت 25 سوقًا، وكان من المستهدف خلال العام الحالي 2026 فتح 25 سوقًا أخرى، وحتى الآن نجحنا في فتح 23 سوقًا، وهو إنجاز كبير."



وعن قيمة الصادرات الزراعية في النصف الأول من العام، قال إن حجم الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري تعدى 5 ملايين طن، مقارنة بـ4.5 مليون طن خلال العام الماضي، قائلًا: "رقم كبير، وأصبحت صادراتنا تمثل 24% من الدخل القومي بالعملة الصعبة.