خلال شهر .. مباحث التموين تضبط 36 ألف قضية متنوعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية ، كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية، خلال شهر ، فى مجال القضايا التموينية تم ضبط (36838 قضية تموينية متنوعة) جاء أبرزها ضبط (491) قضية اسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 12243 اسطوانة)، تقدر قيمة الغاز المدعم (1652805جنيه) و ضبط (77) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (361233 لتر – 263054متر / متر مكعب).

كما تم ضبط (171) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (15,279 طن – 1651عبوة – 107 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة و ضبط (37) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (40٫544 طن– 2226 عبوة – 17299 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

وتم ضبط (101) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية ومواد بناء .. بمضبوطات بلغت (908٫748 طن سلع إستراتيجية – 15810 لتر – 26350 عبوة – 18000 قطعة - 162 طن مواد بناء) وضبط (7339) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية .. بمضبوطات بلغت (892٫462 طن – 1088 لتر – 189684 عبوة – 158819 قطعة) وضبط (13) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء ، بمضبوطات بلغت (227 طن).

ونجحت الحملات فى ضبط (1482) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (24673 عبوة).

كما تم ضبط (11576) مخالفة بالمخابز ، بمضبوطات بلغت (283,976 طن – 16898 قطعة) و ضبط (228) قضية في مجالات:- “التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجي للأقماح المحلية”، ضُبط خلالها (201 متهم) ، (84 سيارة) ، بمضبوطات بلغت (13863 طن ، و551 كيلو جرام أقماح).

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد .