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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال شهر .. مباحث التموين تضبط 36 ألف قضية متنوعة

حملات أمنية
حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية ، كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية، خلال شهر ، فى مجال القضايا التموينية تم ضبط (36838 قضية تموينية متنوعة) جاء أبرزها ضبط (491) قضية اسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 12243 اسطوانة)، تقدر قيمة الغاز المدعم (1652805جنيه) و ضبط (77) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (361233 لتر – 263054متر / متر مكعب).

كما تم ضبط (171) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (15,279 طن – 1651عبوة – 107 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة و ضبط (37) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت  (40٫544 طن–  2226 عبوة – 17299 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

وتم ضبط (101) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية ومواد بناء .. بمضبوطات بلغت (908٫748 طن سلع إستراتيجية – 15810 لتر – 26350 عبوة – 18000 قطعة - 162 طن مواد بناء) وضبط (7339) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية .. بمضبوطات بلغت (892٫462 طن – 1088 لتر – 189684 عبوة – 158819 قطعة) وضبط (13) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء ، بمضبوطات بلغت (227 طن).

ونجحت الحملات فى ضبط (1482) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (24673 عبوة).

كما تم ضبط (11576) مخالفة  بالمخابز ، بمضبوطات بلغت (283,976 طن – 16898 قطعة) و ضبط (228) قضية في مجالات:- “التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجي للأقماح المحلية”، ضُبط خلالها (201 متهم) ، (84 سيارة) ، بمضبوطات بلغت (13863 طن ، و551 كيلو جرام أقماح).

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد .

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