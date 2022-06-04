مسلسل لا ينتهي.. ضبط مستريح جديد بالإسكندرية استولى على 30 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مستريح الإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على 30 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – مقيم بالإسكندرية بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (30،000،000 جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.