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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تنظم دورات تدريبية لطالبات الشرطة فى فحص وثائق السفر وكشف التزوير

صدى البلد

نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية لطالبات كلية الشرطة  في مجال فحص وثائق السفر وكشف التزوير بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.

 وتم تنظيم دورتين تدريبيتين بالتنسيق مع بعض الجهات الدولية المعنية بهدف تعريف المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر واطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها، والأساليب الحديثة المتبعة حاليًا لتزويرها، فضلًا عن تدريبهن عمليًا على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها واكتشاف المزور منها، وذلك فى إطار تعزيز قدرات ومهارات الطالبات الفنية، وتأهيلهن للعمل الميداني في المجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمني مستقبلًا.

ومن جانبهم أشاد الخبراء الأجانب بنشاط الطالبات وحسن استيعابهن لبرامج الدورة التدريبية، وقدرتهن على التفكير والإبداع الذى سينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل فى هذا المجال الحيوى الذى يعنى بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية والتي تستفيد من التطور التكنولوجي الهائل في هذا الشأن.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية، على النهوض بمستوى الأداء الأمني، وقدرات أعضاء هيئة الشرطة في كافة المجالات، ولاسيما في مجال فحص وثائق السفر وكشف التزوير.

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