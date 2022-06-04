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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تطلق هاتفا بقوة شحن خارقة أسرع مرتين

الإصدار الخاص من
الإصدار الخاص من هاتف ريلمي Realme GT Neo 3

كشفت شركة ريلمي Realme، عن إصدار خاص من هاتف Realme GT Neo 3، مكون من 5000 وحدة تكريما لسلسلة الرسوم المتحركة الصينية الشهيرة ناروتو Naruto، ولكن أبرز ما يميز هذا الطراز إلى جانب تصميمه المختلف هو تقنية الشحن السريعة التي يقدمها مما يجعله أفضل مقارنة بالهواتف الأخرى.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يمتاز إصدار ريلمي الجديد Realme GT Neo 3 Naruto Edition، بدعم تقنية الشحن السلكي الخارق وفقا لمعيار SVOOC بقدرة 150 وات، والذي يمكنه شحن البطارية حتي 50% في غصون 5 دقائق.

 

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مميزات هاتف ريلمي Realme GT Neo 3 Naruto

ومقارنة بالهواتف الأخرى التي تدعم تقنية الشحن السريع، يتفوق إصدار ناروتو من هاتف Realme GT Neo 3 على الاخرين، حيث تجعله قدرة الشحن 150 وات، أسرع مرتين مقارنة بشحن هاتف OnePlus 10 Pro، الذي يأتي بقوة 65 وات، حيث يقوم بشحن البطارية من من 0 إلى 100% في حوالي نصف ساعة.

هاتف ريلمي Realme GT Neo 3 Naruto

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، يأتي Realme GT Neo 3 Naruto، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD+ ، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية + HDR10، تحتوي على مستشعر للبصمة مدمج أسفلها.

ويتمتع هاتف ريلمي Realme GT Neo 3 Naruto، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر سوني من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودت ريلمي الإصدار الخاص من هاتف Realme GT Neo 3، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 6 أو 8 جيجابايت، من نوع LPDDR5 +، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme GT Neo 3 Naruto، على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير، ويباع مقابل سعر حوالي 415 دولارا (أي ما يعادل 7 آلاف و700 جنيه مصري)، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت.

الإصدار الخاص من هاتف ريلمي Realme GT Neo 3
ريلمي Realme GT Neo 3 إصدار خاص Realme GT Neo3 Naruto Realme هاتف ريلمي شحن سريع

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