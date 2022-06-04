‎ذهبية وفضيتان وبرونزية للجمباز الفني فى بطولة البحر المتوسط بتركيا

حقق منتخب مصر للجمباز الفني نتائج مميزة خلال مشاركته في بطولة البحر المتوسط للناشئين في الجمباز التي تستضيفها تركيا ، حاليا فى مدينة ميرسين وحتى 5 يونيو الجاري.



وحصد لاعبو منتخب مصر للجمباز الفني رجال في بطولة البحر المتوسط ناشئين 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية وجاءت النتائج كالتالي:

اللاعب يحيى زكريا المركز الاول والميدالية الذهبية في نهائيات جهاز العقلة والميدالية الفضية في نهائيات جهاز المتوازي.

اللاعب عبدالرحمن محمد رضا المركز الثاني والميدالية الفضية في نهائيات جهاز حصان الحلق.

اللاعب مصطفى وليد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة نهائيات جهاز الحركات الأرضية.

وتنافس فى منافسات الجمباز الفني رجال عدد 9 دول هي مصر وتركيا وايطاليا والجزائر واسبانيا وفرنسا والأردن والبرتغال والمغرب.



وضمت بعثة المنتخب الفني رجال جمال مطر المدير الفني وشريف جودت مدربا والحكم مصطفى عمر واللاعبين مصطفى وليد ويحيى زكريا وعبدالرحمن رضا.

ومن جانبه أجرى الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اتصالًا هاتفيًا بالاعبين وهنائهم على الاداء المميز خلال البطولة والفوز بعدد 4 ميداليات متنوعة.

جدير بالذكر ان لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي حصدت صباح اليوم ثلالث ميداليات متنوعة فى اول مشاركة دولية جاء كالاتي:

حيث فازت اللاعبة عاليا أسامة بالمدالية الفضية على أداة طوق وبالميدالية البرونزيه على أداة الشريط.

كما فازت اللاعبة عبير رمضان بالميدالية البرونزية على أداة الكرة.

وتضم بعثة المنتخب الإيقاعي المدربة ميار رجب والحكم سارة غنيم واللاعبات عاليا اسامة ولامار البحيري وعبير مدحت.

وتنافس فى بطولة الجمباز الإيقاعي 11 دولة هي ( مصر وفرنسا وسان مارينو إسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا والجزائر وقبرص ومونتنيجرو وتركيا ).



وتترأس البعثة هبه البوريني عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز.

وتأتي البطولة فى إطار التجهيزات الفنية من اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين استعداد للبطولة الافريقية للناشئين التي تستضيفها مصر يوليو المقبل.

ووضع اتخاد الجمباز خطة اعداد شاملة لجميعمنتخبات الناشئين فى كل أفرع اللعبة من اجل اكتساب الخبرات للمشاركة فى البطولات القارية والدولية.