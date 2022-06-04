الغرف التجارية: بعض التجار أوقفوا تسعير السيارات

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كشف عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية آخر تطورات سوق السيارات في مصر وما حقيقة عدم وجود سيارات في السوق.

وقال “بلبع” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور”، إن سوق السيارات واجه عدة أزمات بداية من انتشار فيروس كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على تصنيع السيارات على مستوى العالم.

وأكد رئيس الشعبة العامة للسيارات أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي زاد أزمة السيارات.

التجار والمستهلكين

وأشار عمر بلبع أن بعض التجار أوقفوا تسعير وبيع السيارات، مترقبا لحالة السوق، إضافة إلى أن المستهلك اصطدم أسعار السيارات السوق.