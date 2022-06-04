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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب وطفل سقطا فى مياه ترعة بالشرقية

صدى البلد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية من انتشال جثة طالب ونجل عمه ٧ سنوات مقيمان بقرية كفر أبو جبل عقب سقوطهما بمياه ترعة الصبابة ناحية قرية الشبانات وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بالمستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة من الأهالي بسقوط طالب وابن عمه بمياه ترعة الصبابة التابعة لقرية الشبانات دائرة مركز الزقازيق.

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وعلي الفور قام رجال الإنقاذ النهرى التابع بتمشيط مياه الترعة بمساعدة الأهالى، وتم استخراج الجثتين وتبين انهم "فارس أ ع" ٢١ سنة طالب جامعى، ونجل عمه زياد ٧ سنوات، وتم إخطار النيابة العامة ونقل الجثث وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية النيابة العامة الزقازيق الأجهزة الامنية مستشفي المستشفى النيابة

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