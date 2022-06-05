رجب محروس: الضرائب تمثل 75% من موارد الخزانة العامة للدولة

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة، إن الدولة تعمل على ميكنة مصلحة الضرائب فى إجراءاتها "التحول الرقمي".

وأضاف محروس، خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن إجراء الضرائب يتم فى 5 خطوات وهى التسجيل، الإجراء الإلكتروني، الفحص الضريبى، الربط، والتحصيل.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب العامة، أن التهرب نوعين كلى "العالمين فى الاقتصاد غير رسمى" ويتم اتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية ، والتهرب الجزئي .

نسبة الضرائب

ولفت محروس إلى أن الضرائب تمثل 75% من موارد الخزانة العامة للدولة، "معقبا" الضريبة هي العنصر الأساسي في الخزانة العامة للدولة.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، المستهدف في موازنة عام 2023 ، تحصيل تريليون و100 مليار جنيه.

واكد رجب محروس، أنه خلال السنوات الماضية تم تحقيق الضرائب التي كانت تستهدفها الحكومة، بل والعكس فى بعض السنوات تم تحقيق زيادة عن المستهدف.